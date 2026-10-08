Rusya'nın Kramatorsk'ta iki otobüse güdümlü bomba saldırısında 30'dan fazla kişi öldü

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(ANKARA) - Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkenin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde iki yolcu otobüsüne düzenlediği güdümlü bomba saldırısında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kramatorsk'a bağlı Bilenke köyünde de üç kişinin öldüğü açıklandı. Rusya ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Kramatorsk'ta iki yolcu otobüsünün Rusya'nın güdümlü bomba saldırısında vurulduğu bildirildi. Ukraynalı yetkililere göre saldırıda 30'dan fazla kişi yaşamını yitirirken, Kramatorsk'a bağlı Bilenke köyünde de üç kişi hayatını kaybetti.

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, saldırıda 18 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak" dedi. Zelenski, "Rusya Donbas'taki tüm yaşamı yok etmeye çalışıyor. Dünya buna sert biçimde, Rusların neden olduğu tüm ölümler karşısında hak ettikleri şekilde tepki vermeli" ifadelerini kullandı.

Yerel savcılık tarafından yayımlanan görüntülerde yanan bir otobüsün yanı sıra yola saçılmış enkaz parçaları görüldü. Rusya ise Kramatorsk'taki saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA