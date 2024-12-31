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Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var

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İngiliz yayın organı Financial Times, Rusya'nın Uzak Doğu'da savaş çıkması durumunda Japonya ve Güney Kore'ye saldırılar planladığını yazdı.

2013-2014 yıllarına ait gizli askeri dosyaları ele geçirdiğini iddia eden Financial Times, Rusya'nın önümüzdeki dönemde korkunç bir planı olduğunu yazdı. Sızdırılan gizli askeri dosyalara göre; Rusya, Uzak Doğu'da savaş çıkması durumunda Japonya ve Güney Kore'ye saldırılar planlıyor.

HEDEFTE SİVİL ALTYAPILAR VAR

Ele geçirilen dosyalara göre, Rusya'nın nükleer santraller ve diğer sivil altyapı tesislerini hedef alan bir saldırı listesi hazırladığı ve Japonya ve Güney Kore'deki tam 160 kritik bölgeyi de hedef olarak seçtiği belirtildi. Bölgeler arasında ise yollar, köprüler, fabrikalar ve enerji altyapısı yer alıyor. Japonya'daki nükleer santraller ve Güney Kore'deki köprüler ise potansiyel saldırı hedeflerinden bazıları.

Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıender türk :

bu ingilizler yine neyin peşinde ortalığı karıştırmak için,sen varken neden japonyaya saldırsın.

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

Putin kariZmasi ukranya bitirdi

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıFake You hard:

At yalani

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıülker kaya:

Kaynak ne. Tweeterdan sarı çizmeli bilmem ne dedi ki … böyle habercilik mi olur.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFA null:

o ülkeler armut mu topluyor savunsun kendini

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıCelal Ciydem:

Üç tane beyinsiz savaş planlar, yüz binlerce masum genç ölür. Planlayın tabi. Nasıl olsa soğukta, sıcakta cephede ölümle burun buruna yaşayacak siz yada oğullarınız değil. Diğer insanlar sadece bir sayı sizin için.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Dedi, sinsi bacak yalancı ingiliz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMemet, Gündoğan null:

Japonya Rusya dan daha güçlü Rusya cesaret etmez

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıGüven Çelik:

Rusya önce ukrayna yı yensin sonra japonya yı konuşuruz :))

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Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

Eğer bu Haber doğruysa var ya cümle alem beni sevsin hep hayal kurgu

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Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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