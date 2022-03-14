Rusya'nın hastaneye yaptığı saldırının simgesi olan hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın hastaneye yaptığı saldırının simgesi olan hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
 - Güncelleme:

Rusların Mariupol'deki hastaneyi cehenneme çeviren saldırısından yaralı kurtulan hamile kadının fotoğrafı dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Saldırının simgesi olan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doğum yaptıktan bir süre sonra bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Rusya'nın kuşatma altında tuttuğu Ukrayna'nın Mariupol kentinde 9 Mart günü bir doğum hastanesini bombalamasının ardından yaralı olarak başka bir hastaneye nakledilen kadın ve sezaryenle alınan bebeği, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hamile kadının bir sedye ile başka bir hastaneye nakledilmesi sırasında çekilen görüntü, dünya medyasının gündemine oturmuş ve sivil hedefleri bombaladığı gerekçesiyle Rusya'ya yönelik sert eleştiriler yöneltilmişti.

Rusya'nın hastaneye yaptığı saldırının simgesi olan hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Fotoğrafta hamile kadın, bombardımanın ardından harabeye dönen hastanenin molozlarının arasında sedye ile taşınırken elleriyle kanlı karnını tutarken görülüyor.

Rusya'nın hastaneye yaptığı saldırının simgesi olan hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Ayrıca acil servis çalışanları ve gönüllüler tarafından taşınırken çekilen görüntüde, hamile kadının korkudan yüzünün bembeyaz olduğu da anlaşılıyor. Rus ordusu tarafından bombalanan doğum hastanesinden ağır yaralı olarak çıkarılan kadın ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybetmesi ise herkesi kahretti.

Doktor Timur Marin, yaptığı açıklamada kadının hastaneye getirildiğinde leğen kemiğinin ezildiğini ve kalçasında da çıkık olduğunu kaydetti. Marin, bebeğin sezaryenle alındığını ancak yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.

Bebeğini kaybettiğini anlayan annenin ağlayarak ve yüksek sesle "Şimdi beni öldürün!" dediği aktarıldı. Yaralı kadına 30 dakikadan fazla süren müdahalenin sonuç vermediğini belirten Marin, "İkisi de hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

Dr.Kimbel:

Allah Rahmet eylesin,Savaş yapanlar yüz karasıdır

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Ramazotti Xxx:

Ukrayna acitasyon için ölmeyecek olsa bile öldürmüştür

Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
Shef :

Bu tür durumlarda suçlu veya suçsuz aranmaz, herkes suçlu. Fakat Ukraynayı bu duruma sokan ABD ve AB çok çok daha suçlu. Putin'in Rus sınırına NATO füzesi istemediğini dünya alem biliyordu. Açık açık, göz göre göre bu millet bu duruma sokuldu. Olan bu masumlara oldu...

Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title