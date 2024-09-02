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Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıda 7'si çocuk 47 kişi yaralandı

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Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırı sonucunda 7'si çocuk 47 kişi yaralandı. Saldırıda büyük çaplı yıkım meydana geldi ve çok sayıda yangın çıktı. Ukrayna acil servis ekipleri, enkaz altından 3 kişiyi kurtardı.

RUSYA'NIN, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırıda 7'si çocuk 47 kişi yaralandı. Ukrayna acil servis ekipleri, 3 kişinin enkazdan çıkarıldığını duyurdu.

Rusya, dün akşam saatlerinde Harkiv'e füze saldırısı başlattı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırı sonucu büyük çaplı yıkım olduğunu ve çok sayıda da yangın çıktığını belirtti. Saldırıda sivil altyapı tesisleri, konutlar, bir postane, mağazalar, bir spor kompleksi, bir alışveriş merkezi ve arabalar isabet aldı.

Ukrayna acil servisi, saldırı sonucu 7'si çocuk 47 kişinin yaralandığını, enkazdan da 3 kişinin kurtarıldığını belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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