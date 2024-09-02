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Rusya'nın 'casus balinası' Hvaldimir ölü bulundu

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Rusya'nın 'casus balinası' olarak bilinen Hvaldimir, Norveç'in Risavika Körfezi'nde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

RUSYA'NIN 'casus balinası' olarak bilinen Hvaldimir, Norveç'in Risavika Körfezi'nde ölü bulundu. Kar amacı gütmeyen kuruluş Marine Mind, Hvaldimir'in ölüm nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Marine Mind'dan Hvaldimir'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Hvaldimir'in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bu sabah, bir yerel halktan aldığımız ihbar üzerine olay yerine ulaşan ekibimiz, Hvaldimir'in artık aramızda olmadığını gördü. Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacaktır. Hvaldimir sadece bir beluga balinası değildi; o bir umut ışığı, bir bağlantı sembolü ve insanlar ile doğal dünya arasındaki derin bağın bir hatırlatıcısıydı. Geçtiğimiz beş yıl boyunca on binlerce insanın hayatına dokundu ve insanları doğanın harikaları karşısında huşu içinde bir araya getirdi. Onun varlığı bize okyanusların korunmasının önemini öğretti ve bunu yaparken de bize kendimiz hakkında daha fazla şey öğretti. Hvaldimir, insanlar ve vahşi hayvanlar arasında çok az kişinin yapabileceği bir şekilde köprü kurdu. Pek çok kişi için özeldi ve onunla karşılaşma ayrıcalığına sahip olan herkes üzerinde silinmez bir iz bıraktı" denildi.

Casus balina olarak bilinen Hvaldimir, 2019'da bir mekanizmaya bağlanmış kamerayla Norveç açıklarında yüzerken görülmüştü. Batı medyası ve sosyal medyada balinanın 'Rus casus' olabileceği hakkında iddialar yer almıştı. Norveççe'de 'hval' balina anlamına gelmektedir. Balinaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ismi verilerek 'Hvaldimir' adı verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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