Rusya "kıyamet silahını" tanıttı, Trump'tan tepki gecikmedi

Rusya 'kıyamet silahını' tanıttı, Trump'tan tepki gecikmedi
Rusya nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerden başarıyla geçtiğini duyururken ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmeye sert tepki gösterdi. Trump "Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" ifadelerini kullandı.

  • Rusya, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu.
  • ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" dedi.
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniformayla Ukrayna'daki bir komuta merkezini ziyaret etti ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yaptı.
  • Rusya, hafta içinde stratejik nükleer silah tatbikatı yaptı ve gelişmiş silah modellerini test etti.
  • Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcı kuvvetlerinin modernliğinin en üst seviyede olduğunu belirtti.

Rusya, Devlet Başkanı Putin'in askeri üniformayla katıldığı toplantıda nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerden başarıyla geçtiğini duyururken ABD Başkanı Trump gelişmeye kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Trump " Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" dedi.

PUTİN ASKERİ ÜNİFORMAYI GİYİP TOPLANTIYA KATILDI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniformasıyla, Rus ordusunun Ukrayna'da savaşan Müşterek Kuvvetler Birliğinin komuta merkezlerinden birini ziyaret ederek, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve çatışma bölgesindeki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Savaş bölgesindeki durum ile ilgili olarak yetkililerden bilgi alan Putin, burada yaptığı konuşmada, hafta içinde stratejik nükleer silah tatbikatı yapıldığını ve gelişmiş silah modellerinin test edildiğini aktardı. Putin, stratejik muharebe kuvvetlerinin eğitimi konusunda, Rusya'nın nükleer kalkanının güvenilirliğini bir kez daha teyit ettiklerini kaydederek, "Nükleer caydırıcı kuvvetlerimizin modernliği en üst seviyededir. En azından tüm nükleer devletlerden daha yüksek bir seviyede olduğunu söylemek muhtemelen abartı olmaz." diye konuştu.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN NÜKLEER ENERJİLİ FÜZE"

Rusya Devlet Başkanı Putin, tatbikat esnasında nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edilmesiyle ilgili olarak savunma sanayi ve savunma bakanlığı yetkililerinden bilgi aldığını dile getirdi. Putin, "Bu (silah), dünyada eşi benzeri olmayan, benzersiz bir ürün." dedi. Söz konusu silahın testlerinin tamamlandığını söyleyen Putin, temel hedeflere ulaşıldığını ve füzenin orduda devreye sokulması için gereken düzenlemelerin yapılacağını anlattı.

TRUMP: RUSYA'NIN UZUN MENZİLLİ FÜZE DENEMELERİ UYGUN DEĞİL

Rusya'nın nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerden başarıyla geçtiğini duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da tepki gecikmedi. Trump "Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" ifadelerini kullandı.

