Rusya, Kırım ve Herson'da birlikleri birleştirerek yeni bir ordu kuruyor

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı istihbarat raporuna göre, Rusya Kırım ve Herson'da faaliyet gösteren birlikleri birleştirerek yeni bir ordu oluşturacak. Oluşumun 18. Birleşik Silahlar Ordusu (18 CAA) olması muhtemel. Bu yeni ordu, Ukrayna'nın güneyinde savunma operasyonlarına odaklanacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nca yayımlanan istihbarat raporunda, Rusya'nın Kırım ve Herson'da faaliyet gösteren birliklerin birleştirileceğini ve yeni bir ordu kurulacağını belirtti.

Raporda, "Rusya, askeri yapısını genişletiyor. Bu yeni oluşum büyük olasılıkla 18. Birleşik Silahlar Ordusu (18 CAA) olacak. Rusya'nın işgal altındaki Kırım'daki garnizonunu oluşturan 22. Kolordu da dahil olmak üzere, şu anda Herson bölgesinde faaliyet gösteren diğer birliklerin birleştirilmesi muhtemel" ifadelerine yer verildi.

"SAVUNMAYA ODAKLANACAKLAR"

Raporda, oluşturulması planlanan 18 CAA'nın Ukrayna'nın güneyinde savunma operasyonlarına odaklanmasının muhtemel olduğu ifade edilerek, "18 CAA'nın çoğunlukla mobilize personelden oluşması ve Ukrayna'nın güneyinde savunma amaçlı güvenlik operasyonlarına odaklanması muhtemeldir. Rusya muhtemelen daha deneyimli birlikleri kilit eksenlerde savaşmak üzere serbest bırakmayı amaçlıyor" denildi.