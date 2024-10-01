Rusya, İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekme çağrısında bulundu ve kara harekatının daha ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanmaya devam ederken, Rusya, İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekmesi için çağrıda bulundu. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı şiddetle kınanırken, bu hamlenin bölgede şiddeti daha da artıracağı konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu sabah erken saatlerde Lübnan'a "sınırlı" bir kara operasyonu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında komando ve paraşütçü birliklerinin bölgeye giriş yaptığı bildirildi. Bu gelişmeye paralel olarak, İran destekli Hizbullah örgütü de İsrail'e füze saldırıları düzenledi. Hizbullah, İsrail'in merkezi bölgesindeki Herzliya yakınlarında bulunan bir IDF istihbarat üssünü hedef aldığını iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, durumun ciddiyetine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Rusya, Lübnan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve İsrail yetkililerini derhal düşmanlıklara son vermeye, askerlerini Lübnan topraklarından çekmeye ve Orta Doğu çatışmasını barışçıl yollarla çözmek için gerçek bir arayışa girmeye çağırıyor."

Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesine neden olurken, uluslararası toplumun artan endişesini de yansıtıyor. Uzmanlar, çatışmanın genişleme potansiyeline karşı uyarıda bulunuyor ve tarafları itidalli davranmaya davet ediyor.