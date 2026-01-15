Haberler

Rusya, İngiliz diplomatı istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı

Rusya, İngiliz diplomatı istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı
Güncelleme:
Rusya, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’ndeki bir diplomatı istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatın akreditasyonu iptal edildi ve iki hafta içinde Rusya'dan ayrılması istendi.

RUSYA'nın, İngiliz diplomatı istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatın İngiltere istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara bir diplomatın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönünde elde edilen bilgiler nedeniyle protesto notası verildi. Dholakia'ya bu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği aktarıldı. Diplomatın iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceğinin altı çizildi.

