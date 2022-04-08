Ukrayna'da yüzlerce sivilin bulunduğu tren istasyonunu kana bulayan Rusya'dan şaka gibi savunma: Silahları vurduk

Ukrayna topraklarının Rus ordusu tarafından işgal edilmesinde 44. gün yaşanıyor. Savaşın başından bu yana en kanlı saldırılardan biri bugün, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde meydana geldi. Rus roketleri, tahliye edilmeyi bekleyen onlarca sivilin bulunduğu tren istasyonunu vurdu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ortalığın kan gölüne döndüğü saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğu belirtildi.

"ASKERİ TEÇHİZAT VE SİLAHLARI İMHA ETTİK"

Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki hedeflere yönelik havadan yüksek hassasiyetli roketler kullandıklarını bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barbenkovo tren istasyonlarında Donbas'a Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha ettiklerini söyledi.

"PARALI SAVAŞÇILARIN MERKEZİ VURULDU"

Konaşenkov, "Bastion kıyı füze sisteminden atılan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa'nın kuzeydoğusundaki Krasnoselka yerleşim birimi civarında bulunan yabancı paralı savaşçıların toplanma ve hazırlık merkezi vuruldu." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN KAYIPLARINI AÇIKLADILAR

Rus hava savunma sistemlerinin 2 helikopter ve 5 insansız hava aracını da vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bir günde 81 Ukrayna askeri nesnesinin yok edildiğini aktardı. Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 97 helikopter, 421 insansız hava aracı, 228 hava savunma füze sistemi, 2 bin 19 tank ve zırhlı araç, 223 çok namlulu roketatar, 874 obüs ve havan topu ile 1917 özel askeri araç yok edildi." bilgisini verdi.