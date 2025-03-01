Rusya Dışişleri Sözcüsü: Trump'ın Zelenskiy'i yumruklamaması mucize

Değerli madenler anlaşmasına imza atmak için ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı. Beyaz Saray'da Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında tansiyon yükseldi, ikili kameralar önünde tartıştı.

ZAHAROVA: ZELENSKİY'İ YUMRUKLAMAMALARI MUCİZE

Dünyanın gündemine oturan olayın ardından Rusya'dan tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'i yumruklamamış olmalarının tam bir mucize. Bence Zelenskiy'nin en büyük yalanı, Beyaz Saray'da Kiev rejiminin 2022'de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" ifadelerini kullandı.

Putin'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise "Zelenski Oval Ofis'te layık olduğu şekilde tokatlandığı" yönünde paylaşım yaptı. Trump'a seslenen Medvedev şunları söyledi: "Bu faydalı ancak yeterli değil. Askeri desteğin durdurulması gerekiyor. Rus halkının yaygın düşüncesi, bu tartışmanın olumlu olduğu ve Zelenski'nin bunu hak ettiği yönünde.

Bu duruma ortak bir çözüm bulunacağına ve tabii ki ülkemiz için faydalı olacağına gerçekten inanıyorum. Bu en önemli şey. Zelenski, maceracı tavrıyla, Ukrayna'ya özgü bir kibirle Trump'a yüklendi. Bunu ne Trump ne de ekibi beğendi. Vance de ona oldukça sert bir karşılık verdi. Yani hak ettiğini aldı.

Fakat bazı Ruslar bunun gerçeği yansıtmadığı üzerinde duruyor. Çok iyi anlıyorum ki bazı ciddi konular, uzun vadeli niyetler ve gerçek meseleler böyle toplantılarda çözülmez. Bence gerçek politika perde arkasında yürütülüyor."