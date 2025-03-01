Bahçeli'den 'İmralı' açıklaması: Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz

"Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz"
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Ramazan ayından rahatsızlığı pahalıya patladı! Zorlu CEO'su gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü uzattığımız eli havada bırakmamalı

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Rusya Dışişleri Sözcüsü: Trump'ın Zelenskiy'i yumruklamaması mucize

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray'daki Zelenskiy ve Trump arasındaki kavganın ardından Rusya'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Trump ve Vance'in Zelenski'yi yumruklamaması bir mucize" dedi.

Değerli madenler anlaşmasına imza atmak için ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı. Beyaz Saray'da Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında tansiyon yükseldi, ikili kameralar önünde tartıştı.

ZAHAROVA: ZELENSKİY'İ YUMRUKLAMAMALARI MUCİZE

Dünyanın gündemine oturan olayın ardından Rusya'dan tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'i yumruklamamış olmalarının tam bir mucize. Bence Zelenskiy'nin en büyük yalanı, Beyaz Saray'da Kiev rejiminin 2022'de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü: Trump'ın Zelenskiy'i yumruklamaması mucize

Putin'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise "Zelenski Oval Ofis'te layık olduğu şekilde tokatlandığı" yönünde paylaşım yaptı. Trump'a seslenen Medvedev şunları söyledi: "Bu faydalı ancak yeterli değil. Askeri desteğin durdurulması gerekiyor. Rus halkının yaygın düşüncesi, bu tartışmanın olumlu olduğu ve Zelenski'nin bunu hak ettiği yönünde.

Bu duruma ortak bir çözüm bulunacağına ve tabii ki ülkemiz için faydalı olacağına gerçekten inanıyorum. Bu en önemli şey. Zelenski, maceracı tavrıyla, Ukrayna'ya özgü bir kibirle Trump'a yüklendi. Bunu ne Trump ne de ekibi beğendi. Vance de ona oldukça sert bir karşılık verdi. Yani hak ettiğini aldı.

Fakat bazı Ruslar bunun gerçeği yansıtmadığı üzerinde duruyor. Çok iyi anlıyorum ki bazı ciddi konular, uzun vadeli niyetler ve gerçek meseleler böyle toplantılarda çözülmez. Bence gerçek politika perde arkasında yürütülüyor."

Rusya Dışişleri Sözcüsü: Trump'ın Zelenskiy'i yumruklamaması mucize
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Bankada 507 milyon lira unuttular
img

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
img

Ramazan ayından rahatsızlığı pahalıya patladı! Zorlu CEO'su gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
Canlı anlatım! Gol ofsayta takıldı

Gol ofsayta takıldı! Tempo inanılmaz
Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
İş kuracaklara rekor destek verilecek! İşte şartlar

Rekor destek verilecek, işte şartlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.