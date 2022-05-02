Ukrayna operasyonları 9 Mayıs'ta mı sona erecek? Rusya iddiayı yalanladı

"Rusya- Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı vermek zor ama uzun süredir 9 Mayıs ile ilgili iddialar gündeme geliyor. Ukrayna, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını öne sürmüştü. Şimdiye kadar net bir açıklama yapmayan Rusya tarafından konuyla ilgili yalanlama geldi.

"EYLEMLER HERHANGİ BİR TARİHE GÖRE AYARLANMAYACAK"

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlama hedefinde bulunduğu ve Rusya'nın gövde gösterisi yapacağına yönelik iddialara cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Askerlerimiz eylemlerini Zafer Günü dahil, herhangi bir tarihe göre yapay bir biçimde ayarlamayacaklar. Biz, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı'nı her zamanki gibi büyük bir ciddiyetle kutlayacağız. Bizim için önemli olan sivil ve askeri riskleri en aza indirmek" diye konuştu.

ZELENSKİ'YE AZOVSTAL ÇAĞRISI

Rusya'nın Ukrayna operasyonlarındaki en kritik şehir olan Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasına sığınan Ukrayna askerleri ve sivillerin durumu hakkında da konuşan Lavrov, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den sivillerin her birinin serbest bırakılması ve direnişin sonlandırılması emrini vermesini talep ediyoruz. Hedefimiz, Ukrayna'da rejim değişikliği yapılmasını içermiyor. Bu, ABD'nin uzmanlık alanı olan bir konu" dedi.

UKRAYNA'YI BAZI KENTLERİ VURMAKLA SUÇLADI

Ukrayna'nın Tochka-U roket sistemleri ile Donbass bölgesindeki bazı kentleri vurduğunu iddia eden Lavrov, sözlerine şöyle devam etti: "Dürüst olmak gerekirse Tochka-U roketleriyle Donbass bölgesinin merkezine, Herson kentine ve Kramatorsk kentindeki tren garına saldırılar gerçekleştirildi. Açıkça görülüyor ki buradaki amaç, sivil halkı terörize etmek ve bu bölgede yaşayan insanların kendi kaderlerini belirleme hakkına dair muhtemel girişimleri önlemektir."

"PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNU ONLARA SORUN"

Özellikle Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberlere de değinen Lavrov, Putin'in son dönemlerde birçok ülke lideriyle temas halinde olduğunu ve en son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü hatırlatarak, "Bunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil olmak üzere Vladimir Putin'in temas halinde olduğu ülke liderlerine sorun" diyerek, Putin'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ima etti.

RUSYA İÇİN 9 MAYIS NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasına karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.