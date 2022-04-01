Rusya'dan Ukrayna ile barış müzakereleri hakkında umut veren mesaj: Daha iyi anlayış gördük

Rusya - Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken iki ülke heyetleri barış müzakereleri için İstanbul'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından taraflar, toplantıların devam edeceğini ve bazı maddeler üzerinde müzakerelerin sürdürüleceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin ve Zelenski ile görüşeceğini ve iki lideri bir araya getirmek istediğini söylemişti.

"GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR"

Tüm gözler buradan gelecek bir habere çevrilmişken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lavrov, Ukrayna'nın teklifine yanıt vermeye hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi: "Görüşmelerde ilerleme var. Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbas konusunda da daha iyi anlayış gördük." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN TEKLİFİ NEYDİ?

Ukrayna, hafta başında Dolmabahçe'de gerçekleşen görüşmede Rusya'ya, NATO'ya katılmayacağı ve tarafsız statüsünü koruyacağı yolunda güvence verdi. Buna karşılık olarak garantör ülkelerin de dahil olduğu aşamalı bir güvenlik yapısı teklif etti. Ukrayna garantör ülkelerin NATO'nun 5. maddesine benzer şekilde hareket edeceği bir uluslararası güvenlik garantisi yapısı da istiyor. NATO'nun 5. maddesine göre; üye ülkelerden birine saldırı olması durumunda diğer NATO ülkeleri yardım etmeli.

Kiev yönetimi Ukrayna'da yabancı ülkelere ait askeri üslerin bulunmamasını da kabul etti. Ancak Rusya'dan Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıkmamasını istedi.

Ukrayna'nın teklifine göre, Kırım'ın ilhakı üzerindeki müzakereler ancak tam bir ateşkes ile başlayacak ve görüşmeler 15 yıla yayılacak. Donbas'ın statüsü konusundaki görüşmeler ise; bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılacak. Heyetlerin üzerinde anlaşacağı barış anlaşması Ukrayna'da referandumda oylanacak.