Rusya'dan Trump'ın Denizaltı Açıklamalarına Tepki

Rusya'dan Trump'ın Denizaltı Açıklamalarına Tepki
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Rusya Devlet Duması Üyesi Viktor Vodolatsky, ABD Başkanı Trump'ın denizaltılarla ilgili açıklamalarına yanıt vererek, Amerikan denizaltılarının kontrol altında olduğunu ve Rus denizaltılarının sayısının daha fazla olduğunu belirtti.

RUSYA Devlet Duması Üyesi ve Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkilerden Sorumlu Komitesi birinci Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatsky, "Amerikan denizaltıları, uzun süredir kontrol altında" dedi.

Rusya Devlet Duması üyesi ve Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkilerden Sorumlu Komitesi birinci Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatsky, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" açıklamasına yanıt verdi.

Vodolatsky, Rus medyasına yaptığı değerlendirmede, "Dünya okyanuslarında Amerikan denizaltılarından çok daha fazla sayıda Rus nükleer denizaltısı bulunuyor. O yüzden, bırakın Trump'ın 2 denizaltısı biraz yüzsün. Onlar, uzun süredir kontrol altında. ABD liderinin denizaltılarla ilgili açıklamasına Rusya'nın yanıt vermesine gerek yok. Bizden bir yanıt gelmeyecek, çünkü Donald Trump'ın kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Son birkaç ay gösterdi ki, o görüşünü her gün değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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