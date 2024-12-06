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Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

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Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı

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Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirirken bu gelişme sonrası Rusya'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Sürecin başından beri Esad'a destek açıklaması yapan Moskova yönetimi, Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından bugün de başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirdi.

HER FIRSATTA DESTEK MESAJI VERDİLER AMA...

Muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi devam ederken her fırsatta Beşar Esad'a destek vereceklerini söyleyen Moskova yönetiminden ilginç bir çağrı geldi.

"SURİYE'Yİ BİR AN ÖNCE TERK EDİN"

Humus'un da düşmesiyle paniğe kapıldığı ifade edilen Rusya, Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFake You hard:

Defol rusya

Yorum Beğen31
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Haber Yorumlarıe.irfan ünal:

daha hayırlı bir haber olamaz dı. darısı abd ye..

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Haber YorumlarıJokerAllame:

bayraksiz bedeviler buraya gelmeyin

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıFake You hard:

Allah a ve samana inannlarin zaferi yakindir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHakkı Murat:

11 yildir bir arpa boyu yol alamayan muhalifler ne olduda birden butun sehirleri almaya basladilar bakalim bu is bizim hayrimiza zararimiza ilerliyen zamanlarda bakip gorecegiz

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Haber YorumlarıŞero null:

Ortalığı bulandıran Rusya değil mi? Bop başkanı PUTİN

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Ulan Turkiye harbi yardim etmese zor du bu is :D

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Suriyede rus varmi?

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Haber YorumlarıBurhan:

Rusya vatandaşlarına Suriyeyi terk edin diyorsa bu yaklaşan büyük bir fırtınamın habercisidir. Hem Amerika hem de Rusya büyük bir hava saldırısı yapabilirler

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