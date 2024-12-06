Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından bugün de başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirdi.

HER FIRSATTA DESTEK MESAJI VERDİLER AMA...

Muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi devam ederken her fırsatta Beşar Esad'a destek vereceklerini söyleyen Moskova yönetiminden ilginç bir çağrı geldi.

"SURİYE'Yİ BİR AN ÖNCE TERK EDİN"

Humus'un da düşmesiyle paniğe kapıldığı ifade edilen Rusya, Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.