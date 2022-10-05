Rusya'dan kaçtığı söylenen Rus spiker Yekaterina Andreyeva, Urfa'da çıktı

Rusya'nın Ukrayna ile başladığı savaşın ilk günlerinde devlet kanalı ORT'de yapılan savaş karşıtı protesto gündem yaratırken, eylemlere tepkisiz kaldığı için eleştirilen Yekaterina Andreyeva'nın Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğrulayan Andreyeva, İstanbul ve 'peygamberler şehri' olarak nitelediği Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk günlerinde devlet kanalı ORT'de yapılan savaş karşıtı protesto büyük ses getirmişti. Kanalda editör olarak görev yapan Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında elinde "Savaşa hayır" yazılı bir pankartla canlı yayına çıkmıştı. Ovsyannikova bu eylemi ile ilgili hakim karşısına çıktı.

"ŞANLIURFA'YI GEZDİKTEN SONRA MOSKOVA'YA DÖNECEĞİM"

Protestoya tepkisiz kalan ünlü sunucu Yekaterina Andreyeva da eleştirilerden nasibini aldı. Önceki gün ise Andreyeva'nın Türkiye'ye kaçtığı iddiası ortaya atıldı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğruladı. Ancak ünlü sunucu İstanbul ve 'peygamberler şehri' olarak nitelediği Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.

PROTESTOCU GAZETECİ DE EV HAPSİNDE FİRAR ETTİ

Rus devlet kanalındaki eylemi yapan Marina Ovsyannikova da ortadan kayboldu. 44 yaşındaki Ovsyannikova'nın yaklaşık 2 aydır ev hapsinde tutulduğu Moskova'daki konutundan kızıyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı. 10 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci, en çok arananlar listesine girdi.