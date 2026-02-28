Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İran'a karşı gerçekleştirilen saldırılar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Medvedev, Batı'nın barış söylemlerinin gerçekleri gizlemek için kullanıldığını iddia ederek görüşmelerin yalnızca "bir kılıf" olduğunu belirtti.

Medvedev paylaşımında, "Barış gücü yine iş başında. İran ile yapılan görüşmeler sadece bir kılıftı. Bunu herkes biliyordu. Peki, düşmanın sonunu beklemek için kimin sabrı daha fazla? ABD yalnızca 249 yaşında. Pers İmparatorluğu ise 2 bin 500 yıl önce kuruldu. 100 yıl sonra ne olacağını görelim." ifadelerini kullandı.

Saldırıların ardından uluslararası toplumda tepkiler yükselirken, Medvedev'in açıklamaları dünyanın en köklü devletlerinden biri olan İran'ın tarihi arka planına dikkat çekmesiyle öne çıktı. Medvedev'in sözleri, Batı ile İran arasında yaşanan mevcut gerginliklerde Rusya'nın yaklaşımlarını da bir kez daha gündeme getirdi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.