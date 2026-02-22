Rusya: Nükleer silah konuşlandırılması halinde Estonya hedefimiz olur

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Estonya'ya nükleer silah konuşlandırılması halinde Rus nükleer silahları Estonya topraklarını hedef alacaktır" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına, Estonya'ya NATO'nun savunma planı dahilinde nükleer silah konuşlandırılması halinde Moskova'nın tepkisinin ne olacağıyla ilgili açıklamada bulundu. Peskov, Estonya'nın Rusya'ya yakın olduğunu belirterek, tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi bu ülkeyi de tehdit etmediklerini söyledi. Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın, özellikle nükleer caydırıcılık konularında kendi güvenliğini sağlamak için her zaman gerekeni yapacağını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı