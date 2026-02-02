Rusya'dan ABD-İran müzakereleri için 'uranyum depolama' önerisi

Rusya, İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumunu işlemeyi ve depolamayı teklif etti.

Reuters haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı sözcüsü Dimitri Peskov, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD ile müzakereleri desteklemek amacıyla İran'dan zenginleştirilmiş uranyum alıp, sivil nükleer reaktörler için yakıta dönüştürme tekliflerini yinelediklerini belirtti.

Sözcü Peskov, Rusya'nın İran ve ABD ile İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu alma olasılığını görüşüp görüşmediği sorusuna "Bu konu uzun zamandır gündemde" yanıtını verdi.

Peskov, "Rusya, bir dizi ülke için bazı rahatsızlıkları ortadan kaldıracak muhtemel bir seçenek olarak hizmetlerini oldukça uzun zamandır sunuyor" dedi.

Rusya'nın "ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdürdüğünü" belirten Peskov, İran konusundaki gerilimi elinden geldiğince hazır pozisyonunu koruyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemesi için Tahran'la "ciddi" görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Beyaz Saray'da 30 Ocak'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Trump, İran'la nasıl bir anlaşma yapılabileceğini söylemedi ama Tahran'a anlaşma için bir süre tanındığını ekledi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani de müzakereler için bir çerçeve oluşturulduğunu açıkladı.

Laricani, "Medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine, müzakereler için yapısal düzenlemelerde ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Diplomasi trafiği

İran ve ABD arasındaki gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmemesi için uluslararası diplomasi trafiği de hızlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında İran'da artan protestoların ardından "yardım yolda" demiş, sözleri ABD'nin bölgede askeri bir müdahalede bulunacağı yorumlarına sebep olmuştu.

Trump, ilerleyen günlerde "bir armadanın" yolda olduğunu söylemiş, ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'daki ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM sorumluluk alanına konuşlandırıldığı açıklanmıştı.

Trump 28 Ocak'ta Tahran'ı nükleer programı konusunda müzakerelere geri dönmeye çağırdı.

ABD Başkanı, Haziran 2025'te üç İran nükleer tesisini hedef alan ABD saldırılarını hatırlatarak, yapılacak müdahalenin "çok daha kötü" olacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları'nın 1 Şubat günü Hürmüz Boğazı'nda bir deniz tatbikatı yapması bekleniyordu ancak bu tatbikatın yapılmayacağı bildirildi.

Yine 1 Şubat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi CNN'e yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye müzakere ortağı olarak güvenini kaybettiğini, ancak bölgedeki dost ülkeler aracılığıyla yapılan görüşmelerin, Trump yönetimiyle "verimli" temasları kolaylaştırdığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin nükleer programı konusunda Washington ile bir anlaşmaya varabileceklerine inandığını söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney ABD'nin olası bir saldırısının bölgesel bir savaşa yol açacağını söylerken, çatışmanın önlenmesi için uluslararası diplomasi trafiği hızlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 29 Ocak'ta İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüşmüş, görüşmenin sonunda "müzakere masasına" vurgu yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Ocak'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'nın İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Fidan'dan sonra Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile de bir araya geldi.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman El Thani de 31 Ocak'ta Tahran'ı ziyaret ederek İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani ile görüştü.

Toplantıdan kısa bir süre sonra Larijani, sosyal medya platformunda "müzakereler için bir çerçeve oluşturulması çabalarında ilerleme kaydedildiğini" yazdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, aynı gün İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı ve kendisinden Trump yetkilileriyle bir görüşme yapmayı kabul etmesini istedi.

ABD-İran toplantısı olasılığı konuşuluyor

Diplomasi trafiği sürerken İran yarı resmi haber ajansı Tasnim, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ile İran arasında önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayabileceğini bildirdi.

Ajans, toplantının zaman ve yerinin kesinleşmediğini ancak görüşmelerin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılmasının muhtemel olduğunu aktardı.

ABD'li yayın kuruluşu Axios da ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu hafta Ankara'da İranlı ve ABD'li yetkililer arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığını yazdı.