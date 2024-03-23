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Rusya'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı gerçekleştirildi. 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı DEAŞ üstlenirken konser salonun içinden görüntüler ortaya çıktı.

Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar dilerken Kremlin, aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un da bulunduğu güvenlik şefleri tarafından Putin'e dakika dakika bilgi verildiğini duyurdu.

Rusya'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler

"ÖLÜME ÖLÜM" MESAJI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev ise saldırı sonrası çok sert bir açıklama yaparak "Ölüme ölüm" mesajı verdi. Saldırının arkasında Ukrayna olabileceğini belirten Medvedev "Şiddete güçle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse hepsi acımasızca yok edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyaya düşen bir videolarda konser salonundaki izleyicilerin canlarını kurtarmak için çığlıklar içinde kaçıştığı, en az 4 silahlı saldırganın rastgele ateş açtığı görüldü. Videolardan birinde saldırganın konser salonunun lobisinde yatan cansız bedenlere yakın mesafeden ateş açtığı görülürken başka bir videoda insanların arkalarında yanan konser salonunun çatısından yardım istediği görülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Mert Kafkas Sahin:

Allah bütün teroristlerin belasini versin. Kahrolsun

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Güray Dilli :

Teröristlerin bu kadar rahat hareket etmesi nasıl açıklanabilir. Esmer tenli ve yapılılar. Sanki kırsalda ava çıkmış gibiler ve tek tek atış yapıyorlar. Bunların desteği olmadan eylem yapmaları imkansız. Bu zamana kadar yakalanamamaları da..

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Selahattin Ayaz:

İsmail Öz ne cihatından bahsediyorsun.müslüman olan bunu yapmaz. siyonist işi bunlar. sizlerde bu sekilde yorumlarla onların oyununa gelmeyin.

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İsmail Öz:

Cihatçı terörist gurup olan DAEŞ yaklaşık 10 yıl sonra uykudan kalktı. Şimdi bu saldırının gerçek anlamda kimin imzasını taşıdığı önemli. Kirli haberler yayılıyor. Putin, saldırılarına gerekçe göstermek için de izin vermiş olabilir. Cihatçı teröristler Suriye hezimetinden sonra intikam amaçlı da yapmış olabilir.

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İsmail oruç :

7 Ekim'de İsrail nasıl kendi halkınıa saldırıp gazzede soykırım yapmak için suçu nasıl Filistinlilerin üzerine attıysa demek istiyorsun.

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Tolga Tplg:

Adamlar çok rahat ve profesyoneller. Tek tek indiriyorlar. Örhüt olsa seri atış yapar onların genel silah kullanma tarzı böyle. Bunlar o kadar rahat ki. Tuhaf gelde çık işin içinden.

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