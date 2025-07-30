Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü

Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
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Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası deniz aslanlarının yaşadığı bölgede heyelan oluştu; panikleyen deniz aslanları kayalıklardan denize atladı. Bölgede tsunami uyarısı yapılırken artçı sarsıntılar da kaydedildi.

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası deniz aslanlarının yoğun yaşadığı bölgede çekilen bir görüntü ise korku filmini hatırlattı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8,8 olduğu aktarıldı.

DENİZ ASLANLARI BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken bölgeden gelen bir görüntü dikkat çekti. Deniz aslanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgede çekilen görüntüde sarsıntının etkisiyle heyelan olduğu ve hayvanların panik halinde kayalıklardan denize atladığı görülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımt87x76vf2:

amerika yapti

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