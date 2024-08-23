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Rus hapishanesinde isyan: Mahkumlar görevlileri öldürdü

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Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir hapishanede isyan çıktı. Sosyal medyada yayınlanan korkunç görüntülere göre hapishane müdürü ve görevlilerin rehin alındığı belirlendi. Ayrıca bazı görevlilerin ise mahkumlar tarafından öldürüldüğü görüldü.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı. Disiplin komisyonu toplantısı sırasında çıkan isyanda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.

MAHKUMLAR GÖREVLİLERİ ÖLDÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtildi. Aynı zamanda yayınlanan korkunç görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlar tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Kaynak: AA / Dünya

Volgograd 3-sayfa Dünya Rusya Rusya Rusya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Birşey demedimki:

İslam dini bu görüntüler ile yine kan kaybetti, yine terör dini yaftası yedi.. Üzücü...

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