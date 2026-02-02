Haberler

Rusya'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü

Rusya'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Orenburg bölgesinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu uçağın içindeki eğitmen ve iki öğrenci pilot yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Orenburg bölgesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğünü açıkladı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, uçaktaki bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

Aldığı karar koca ülkeyi karıştırdı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşı ağlatacak sürpriz

Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşı ağlatacak sürpriz