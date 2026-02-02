Rusya'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü

Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Orenburg bölgesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğünü açıkladı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, uçaktaki bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.