Rus halkı Ukrayna'ya giden askerlere moral desteği verdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 47. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline direnirken, Rusya'nın bombardımanları sürüyor. Öte yandan gün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus halkının Ukrayna'ya giden askerlerine verdiği destek gündem oldu.

RUS HALKI ASKERLERİ TEZAHÜRAT YAPARAK CEPHEYE GÖNDERDİ

Twitter'da kendine yer bulan videoda, Putin'in V ordusunun Ukrayna'ya gittiği anlar yer aldı. Cepheye giden askerleri desteklemeye gelen yüzlerce Rus ise resmen tezahürat yaparak askerlere moral verdi. Görüntülerin Rusya'nın Kursk şehrinde çekildiği aktarılırken paylaşıma "Rus askerleri Ukraynalıları katletmek için yola çıktı. Sadece Putin değil bütün Ruslar şovenizmci" notu düşüldü.

TREN GARI SALDIRISINDA SİVİLLER HEDEF ALINMIŞTI

Son olarak, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti.