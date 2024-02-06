Rusya'da 11 yaşındaki öğrencisini teneffüs saatlerinde sınıfa kilitleyip taciz eden kadın öğretmen, tutuklandı

Rusya'nın Leningrad Bölgesi'ndeki Toksovo şehrinde yaşanan olayda, 25 yaşındaki kadın öğretmen Anna Plaksyuk, 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kapatıp cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Öğrencisine zorla cinsel bölgelerini elleterek tacizde bulunan ve çıplak fotoğraflar gönderen Anna'nın 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Olayın ortaya çıkması üzerine tutuklanan Anna'nın avukatı, çocuklara karşı işlenen suçların ülkede ağır cezalarla cezalandırıldığını belirtti.

Rusya'nın Leningrad Bölgesi'ndeki Toksovo şehrinde 25 yaşındaki kadın öğretmen Anna Plaksyuk,11 yaşındaki öğrencisini zorla sınıfa kapatıp cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.

Anna, öğrencisine zorla göğüslerini ve cinsel bölgesini elleterek tacizde bulundu.

Öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Anna'nın 20 yıla kadar hapis isteniyor.

İddiaya göre, Anna öğrencisini taciz ettikten sonra defalarca teneffüslerde öğrencisini sınıfa kilitleyip öğrencisi ile öpüştü.

Anna'nın öğrencisi ile mesaj yoluyla da iletişim kurmaya çalıştığı ve öğrencisine çıplak fotoğraflar yolladığı tespit edildi. Öğrencinin annesi mesajları gördükten sonra durumu okul yönetimi ve polise bildirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Anna, tutuklandı. Olay ile ilgili açıklama yapan Avukat İlya Rusyaev şunları söyledi:

"Ülkemizde kural olarak çocuklara karşı işlenen suçlar çok ağır cezalarla cezalandırılıyor, dolayısıyla büyük olasılıkla sert ama adil bir ceza alacak. Bu yaştaki bir çocuk henüz tam olgunlaşmamış olmakla kalmıyor, aynı zamanda yaptıklarının tam olarak farkında da olmayabilir.

"Sonuçta bu tür eylemler çocuklarda psikolojik travmaya neden olabiliyor. Kanun bu amaçla bir rıza yaşı belirliyor; ülkemizde bu yaş 16'dır."

Plaksyuk üç yıl önce öğretmenlik yeterliliğini aldı. Ancak Rusyaev, iddia edilen kabahatlerinin kendisinin sektöre "artık uygun olmadığı" anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

"Bu, eğitim faaliyetleriyle bağdaşmıyor ve çocuğun temel psikolojisine ilişkin bilgisizliğin göstergesidir" diye ekledi.