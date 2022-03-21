Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nden çarpıcı bir açıklama geldi.

"MİNNETTARIZ"

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız." ifadelerine yer verildi.

"DONBAS'A SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ"

Açıklamanın devamında, "Bununla birlikte şu anda Donbas'a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya