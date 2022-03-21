Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız

İhlas Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya-Ukrayna savaşının 27. gününde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız" ifadelerine yer verildi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nden çarpıcı bir açıklama geldi.

"MİNNETTARIZ"

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız." ifadelerine yer verildi.

"DONBAS'A SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ"

Açıklamanın devamında, "Bununla birlikte şu anda Donbas'a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Türkiye, Ankara, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title