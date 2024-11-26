Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı

Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki bebeğin annesi tutuklandı

 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip 'Karabiber gibi yanarsın' dediler

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler

Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Kursk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle yeniden saldırılar düzenlediğini ve buna yanıt verileceğini bildirdi. Bakanlık, 23 ve 25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen saldırıda kullanılan ATACMS füzelerinin kalıntılarını ilişkin fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Kursk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle yeniden saldırılar düzenlediğini ve buna yanıt verileceğini bildirdi.

RUSYA, ABD YAPIMI 5 ADET ATACMS FÜZESİYLE VURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 3 günde Kursk bölgesindeki unsurlara yönelik saldırılarda Batılı uzun menzilli silahlar kullandığı belirtildi. Açıklamada, "23 Kasım'da Amerikan yapımı 5 adet ATACMS füzesiyle S-400 füze sisteminin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Bunların 3'ü Pantsir Hava Savunma Sistemince yok edildi, 2'si ise hedefine ulaştı. Saldırı sonucunda hava savunma sistemi hasar gördü, askeri personel yaralandı." ifadelerine yer verildi.

"YANIT VERME YÖNÜNDE HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

25 Kasım'da da Kursk Vostoçnıy Havaalanı'na yönelik düzenlenen saldırıda 8 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunların 7'si Pantsir sistemiyle düşürüldü, 1'i ise hedefine ulaştı. Füze parçalarının düşmesi sonucu 2 Rus askeri hafif yararlandı, altyapı tesislerinde hasar oluştu. Saldırıya uğrayan noktalar incelendi ve Ukrayna ordusunun Amerikan yapımı ATACMS füzelerini kullandığı tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, durumu kontrol altında tutuyor ve yanıt verme yönünde hazırlıklar yapıyor."

FÜZE KALINTILARININ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Bakanlık, 23 ve 25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen saldırıda kullanılan ATACMS füzelerinin kalıntılarını ilişkin fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti. Putin ayrıca, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı. ABD yönetimi ise dün Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönündeki haberleri teyit etmişti.

Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
img

2 kedi cinsi için yasaklama kararı
img

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak! İşte listedeki 45 telefon
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

kievi sil gitsin haritadan.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

ukran ya baya bir kaşınıyor amerika avrubanin gazi ile gidiyor onların yerine savaşıyor ölen ukranyali keyif süren Amerikalı avrubali bunu anlamıyor lar

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEGEBAY ELEKTRİK:

abd ve ab belasını arıyor...Natoda bizi bu ateşin içine çekmek isteyenler var ..bizim düşmanımız Rusya değil...abd ve ab dir..oyuna gelmememiz lazım... Putin kafa bulunacak adam değil...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

aktif dünyanın en büyük lideri Vladimir Putin

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Bu kadar kolay degil yanit vermek…3 yildir birsey yapamadilar…uzun bir kosu….Putin etkisiz olmadan sozulmez….

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Ukrayna Senin ben o olmayan beynini zkm seni kullaniyorlar rusyaya karsi senin yuzunden dunya bir birine girecek mn dudugu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Ukrayna Rusya'yı baya bir kaşıyor. Helal Ukrayna'ya kurtuluş savaşını iyi götürüyor. Rusya'nın hezimeti yakındır!!!...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 26 Kasım EXXEN spor canlı izle Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)? İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.