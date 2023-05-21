Rusya 'Bahmut'u kontrol altına aldık' açıklaması yaptı, Kiev'den yalanlama geldi: Durum kritik, birliklerimiz savaşıyor

Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna güçleriyle yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut kentinde tam kontrolü sağladıklarını açıkladı. Wagner'in ardından Rusya Savunma Bakanlığı da kentin kontrol altına alındığını duyurdu. Kiev'den ise iddiaya yalanlama geldi ancak kentteki durumun kritik olduğu belirtildi. Ukrayna Ordu Sözcüsü, "Bu açıklama doğru değil, birliklerimiz Bahmut'ta savaşıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bahmut'ta Ukrayna ordusuyla yapılan çatışmalardaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"KENTİN KURTARILMASI TAMAMLANDI"

Açıklamada, "Bahmut taktik yönünde 'Güney' askeri birlikler grubunun topçu ve uçaklarının desteğiyle 'Wagner' saldırı müfrezelerinin taarruz eylemlerinin sonucunda kentin kurtarılması tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

WAGNER'İN KURUCUSU DA "ELE GEÇİRDİK" DEMİŞTİ

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin de Bahmut'u tümüyle ele geçirdiklerini bildirmişti. Prigojin, açıklamayı çatışmalarda hasar gören binaların önünde yapmıştı.

KİEV'DEN YALANLAMA

Kiev'den ise iddiaya yalanlama geldi, ancak kentteki durumun kritik olduğu belirtildi. Ukrayna Ordu Sözcüsü, "Bu açıklama doğru değil, birliklerimiz Bahmut'ta savaşıyor" dedi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar ise Bahmut'ta şiddetli çatışmalar yaşandığını ve durumun kritik olduğunu belirterek, Ukrayna birliklerinin şehrin güneybatısındaki savunmasını sürdürdüğünü söyledi. Öte yandan Rusya'nın sabahın erken saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Düşürülen enkazın isabet ettiği bir apartmanda yangın çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, bunun ay başından bu yana Kiev'e düzenlenen 11'inci hava saldırısı olduğu açıklandı.

PUTİN'DEN TEBRİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı savaşçılarını ve Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri Bahmut şehrini ele geçirdikleri için tebrik etti. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut'un Rusya'nın kontrolü altına alınmasına ilişkin, "Vladimir Putin, Bahmut'u kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı 'Wagner' saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, başarılı olan herkesin devlet madalyası ile ödüllendirileceği de aktarıldı.

BAHMUT'UN ÖNEMİ

Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da 2022 Eylül sonunda Rusya'ya katılım için sözde referandumlar yapıldı. Yasa dışı referandumlara katılanların çoğunluğu ilhak kararına "evet" dedi. Referandumların hemen ardından 30 Eylül'de Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzaladı. Böylece Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini daha yasa dışı ilhak etmiş oldu.

Bahmut'un ele geçirilmesi, Moskova'nın Donbas bölgesinde tam kontrolü sağlama çabaları açısından hayati öneme sahip. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in iddialarının doğrulanması halinde, Rusya 10 aydan uzun süredir cephedeki ilk büyük başarısını elde etmiş olacak.