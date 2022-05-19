Rusya, Azovstal'dan tahliye olan yaralı askerlerin görüntülerini ilk kez paylaştı - Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Mariupol'deki Azovstal fabrikasından 29'u yaralı 694 askerin teslim olduğunu belirterek 16 Mayıs'tan bu yana toplam 959 askerin teslim olduğunu ifade etti. Bugüne kadar teslim olan 80 yaralı askerden 51 tanesinin ise Donetsk'te, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Dün akşam üzeri Rusya Savunma Bakanlığı yaralı askerlerin görüntüsünü paylaştı.

KIZIL HAÇ UKRAYNALI ASKERLERİ SAVAŞ ESİRİ OLARAK KAYIT ETMEYE BAŞLADI

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden (ICRC) bir ekibin, bu hafta Azovstal fabrikasındaki yüzlerce Ukraynalı savaş esirini kayıt altına aldığı açıklandı. Kızıl Haç'tan bugün yapılan açıklamada "ICRC, tarafların talebi üzerine, yaralılar da dahil olmak üzere Azovstal fabrikasından ayrılan savaşçıları kaydetmeye 17 Mayıs Salı günü başladı. Operasyon Çarşamba günü devam etti ve Perşembe günü de devam ediyor" denildi. ICRC kayıt işlemi sırasında askerin adı, doğum tarihi ve en yakın akrabası gibi kişisel bilgileri içeren bir form doldurduklarını ifade etti. Yetkililer tam sayı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

28 BİN ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, Rus ordusunun toplam 28 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 203 uçak, 167 helikopter, 1254 tank, 3 bin 63 zırhlı araç, 595 top, 199 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Rus güçlerinin 2 bin 157 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 455 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 103 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya