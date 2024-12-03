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Rusya Akdeniz'e indi! Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat

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Suriye'nin kuzeyinde Suriye Devlet Başkanı Esad'a karşı operasyonlar yapılırken Akdeniz'de de sular ısınıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Suriye'de silahlı muhalif grupların saldırıları sonrası Esad güçleri birçok bölgeden çekilirken; gerginlik Akdeniz'e de sıçradı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Deniz Kuvvetleri, birliklerin hazırlığı kapsamında 1-3 Aralık'ta Akdeniz'in kuzey kısmında tatbikat gerçekleştirdi.

BİNDEN FAZLA ASKER VE 24 UÇAK KATILDI

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev başkanlığında düzenlenen tatbikatta, 1000'den fazla asker, 10 gemi, "Mig-31" tipi uçaklar dahil 24 uçak yer aldı.

Tatbikat kapsamında, bugün denizden ve havadan yüksek hassasiyetli "Kalibr", hipersonik "Tsirkon" füzesi ile "Onisk" seyir füzesi fırlatıldı ve belirlenen hedefler vuruldu.

NE OLMUŞTU?

Rusya, silahlı muhalif grupların saldırılarında Esad'ın yanında yer almış; savaş uçakları özellikle muhaliflerin merkezi sayılan İdlib'e yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Esad'a yönelik desteğini birçok kez ifade etmişti.

Rusya Akdeniz'e indi! Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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