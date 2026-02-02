Haberler

Kremlin: Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler 4-5 Şubat'ta yapılacak

Güncelleme:
KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin ikinci turunun 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacağını doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü güvenlik grubunun ikinci tur görüşmelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam edeceğini belirtti. Peskov, "İkinci tur görüşmeler 4-5 Şubat'ta yapılacak" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusundaki duruşunun tutarlı olduğunu söyleyen Peskov, müzakerelere açık olduklarını kaydetti. Peskov, "Ukrayna'da bir çözüm için bu çalışmaya devam etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Peskov, İran ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise Rusya'nın, Washington ve Tahran ile temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
