Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Cenevre'de ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı barış planına ilişkin görüşmeler devam ederken, Rusya tercihimi yaptı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin barış planındaki birçok maddenin Alaska Zirvesi'ndeki anlayışa uygun olduğunu söylerken, "Avrupa'nın bizim için uygun değil." ifadelerini kullandı.

  • Rusya'nın ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin 28 maddelik barış planının çoğu maddesini uygun bulduğunu açıkladı.
  • Rusya, Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik sunduğu planı uygun bulmadığını belirtti.
  • ABD'nin barış planı, Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun olarak hazırlandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Rusya'ya ilettiği "barış planının" Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun olduğunu belirterek, "Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil." dedi.

KREMLİN: ABD'NİN BARIŞ PLANI DAHA UYGUN

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı 28 maddelik "barış planı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu planda değişikliklerin yapıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Uşakov, "Bize iletilen planı biliyoruz. Bu da Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun. Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil. Planın diğer hükümlerinin taraflar arasında istişare edilmesi ve değerlendirilmesi lazım. Ancak bu konu bizimle henüz ele alınmadı." ifadelerini kullandı.

"KİME İNANACAĞIMIZI BİLEMİYORUM"

Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "İsviçre'nin Cenevre kentinde barış planına ilişkin Ukrayna tarafıyla yapılan müzakerelerden tatmin kaldıkları" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Planla ilgili çeşitli spekülasyon var. Kime inanacağımızı bilemiyorum. Gördüklerimize ve uygun kanallardan bize iletilenlere inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya ve ABD arasında planla ilgili müzakerelerin yapılması ihtimalini de değerlendiren Uşakov, "Amerikalıların yüz yüze görüşmek için bizimle temasa geçeceklerini düşünüyoruz. Bu konuda bazı sinyaller var. Ancak Rus ve Amerikan temsilcilerinin biraraya gelmesi konusunda herhangi bir anlaşma henüz yok. Çünkü Moskova'ya kimin ve ne zaman geleceğine dair net bir teklif almadık." dedi.

Uşakov, Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sunduğu planın yapıcı olmadığını savunarak "Bu, bizim için uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ulan zelenski ABD'nin Avrupa'nın gazıyla çakallara kandın ülkeni mahvettin Aynen Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı gibi oturdun şapa sonun zannediyorum kaçamazsan İDAM

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

büyük balıklar bir birini asla ısırmaz…! olan küçük balıklara oluyor, Ya çok güçlü Askeri gücün olacak Nükleer silahları felan, yâda Suudi Araplar gibi param çok olacak paranla büyük balıkları yenileceksin yemlemezlerse elimden tahtını alırlar, biz Türkiye olarak CHP in hoşuna gitmezse de sadece Savunma sanayisinde iyiyiz ama az daha çokunu yapmalıyız…. gerçi hükümetimiz bu sıralar pkk açılımı ile meşkul bu gidişle İmralı’daki bebek katilini Genelkurmay başkanı yapmazlarsa hiç şaşmam hükümet aşırı derecede pkk sevicisi çıktı, Ey Türk milleti gelecek seçimlerde MHP ve Akp ile beraber olmayın, onlar TBMM deki kravatlı eli kanlı kankalarıya olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
