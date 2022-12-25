Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü inanılmaz

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısıyken Katar'dan rüşvet alarak lobi faaliyetleri yaptığı ortaya çıkan Yunan vekil Eva Kaili'nin hapishanede tükettiği yiyeceklerin listesi ortaya çıktı. Kaili'nin menüsünde kek üzerinde vanilyalı dondurma, krema ve sıcakta eritilmiş çikolata var.

Avrupa Parlamentosu'nu sallayan rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yunan vekil Eva Kaili'nin hapishane menüsü ortaya çıktı. Menüdeki yiyeceklerin lükslüğü dikkat çekti.

NOEL'İ PARMAKLIKLAR ARKASINDA GEÇİRİYOR

Yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden Avrupa Parlamentosu'nun eski başkan yardımcısının Hıristiyan alemi için çok önemli bir gün olan Noel'i de parmaklıklar arkasında geçirdiği açıklandı.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Kaili'nin Noel menüsünü de paylaştı. Kaili'ye verilen yemeklerin çok da sade olmadığı belirtildi. Kaili'ye başlangıç için kuşkonmaz çorbası verildiği belirtilirken, ana yemek olarak ise bezelye, havuç ve biber soslu hindi verildiği kayıtlara geçti.

TATLI OLARAK ÇİKOLATALI KEK ÜZERİNE VANİLYALI DONDURMA

Tatlı olarak ise çikolatalı kek üzerine vanilyalı dondurma, krema ve sıcak eritilmiş çikolatanın servis edildiği kaydedildi. Yunan medyasında yer alan haberde Noel menüsünde alkol olmadığı belirtilirken hapishane yönetiminin ise kadın mahkumların kantinden para karşılığında alışveriş yapmasına izin verdiği de belirtildi.

Dün babası ziyaretine gelen Kaili'nin serbest kalmasına hakim izin vermemişti. Fakat Kaili 29 gün içerisinde Belçika yasalarına göre tekrar karara itiraz edebilir.