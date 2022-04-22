Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirmesi sonrasında gözler, kentteki bir fabrikada kalan 2 bin Ukraynalı askerin akıbetine çevrildi. Teslim olmayı reddeden askerler, "Biz burada olduğumuz sürece Mariupol Ukrayna'nın kontrolünde olacak" derken, fabrikadaki askerlerden ilk görüntü de geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 58. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Dün savaşta stratejik bir öneme sahip olan Mariupol kentinin Rusya'nın eline geçmesi ise savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Öte yandan Mariupol'ün Azovstal bölgesinde bir fabrikada sıkışan Ukraynalı 2 bin askerin ne olacağı ise tüm dünyada merak konusu oldu.

Fabrikada kalan ve teslim olmayı reddeden Azov Taburu askerleri, Putin'e meydan okuyarak "Biz burada olduğumuz sürece Mariupol Ukrayna'nın kontrolünde olacak. 'Rusya Savunma bakanının açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan fabrikada bulunan Azov Taburu üyelerinden ilk fotoğraf geldi. Askerlerin bir hayli kabalık ve durumlarının iyi olduğu görüldü.

Rusların ele geçirdiği Mariupol'deki fabrikada direnen Ukraynalı askerlerden ilk görüntü

Rusya Savunma Bakanlığı, dünyanın gündemindeki olayla ilgili açıklama yapmış; fabrikadaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin, çıkmaları için açılan koridoru kullanılmadıklarını açıklamıştı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Ali Kılıç:

Kahramanlık budur bana Kurtuluş savaşımızi hatırlattı

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title