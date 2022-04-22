Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
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Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirmesi sonrasında gözler, kentteki bir fabrikada kalan 2 bin Ukraynalı askerin akıbetine çevrildi. Teslim olmayı reddeden askerler, "Biz burada olduğumuz sürece Mariupol Ukrayna'nın kontrolünde olacak" derken, fabrikadaki askerlerden ilk görüntü de geldi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 58. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Dün savaşta stratejik bir öneme sahip olan Mariupol kentinin Rusya'nın eline geçmesi ise savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Öte yandan Mariupol'ün Azovstal bölgesinde bir fabrikada sıkışan Ukraynalı 2 bin askerin ne olacağı ise tüm dünyada merak konusu oldu.
Fabrikada kalan ve teslim olmayı reddeden Azov Taburu askerleri, Putin'e meydan okuyarak "Biz burada olduğumuz sürece Mariupol Ukrayna'nın kontrolünde olacak. 'Rusya Savunma bakanının açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.
Öte yandan fabrikada bulunan Azov Taburu üyelerinden ilk fotoğraf geldi. Askerlerin bir hayli kabalık ve durumlarının iyi olduğu görüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, dünyanın gündemindeki olayla ilgili açıklama yapmış; fabrikadaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin, çıkmaları için açılan koridoru kullanılmadıklarını açıklamıştı.