Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 58. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Dün savaşta stratejik bir öneme sahip olan Mariupol kentinin Rusya'nın eline geçmesi ise savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Öte yandan Mariupol'ün Azovstal bölgesinde bir fabrikada sıkışan Ukraynalı 2 bin askerin ne olacağı ise tüm dünyada merak konusu oldu.

"MARİUPOL, UKRAYNA'NIN KONTROLÜ ALTINDA OLACAK"

Fabrikada kalan ve teslim olmayı reddeden Azov Taburu askerleri, Putin'e meydan okuyarak "Biz burada olduğumuz sürece Mariupol Ukrayna'nın kontrolünde olacak. 'Rusya Savunma bakanının açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

DİRENDİKLERİ FABRİKADAN İLK FOTOĞRAF

Öte yandan fabrikada bulunan Azov Taburu üyelerinden ilk fotoğraf geldi. Askerlerin bir hayli kabalık ve durumlarının iyi olduğu görüldü.

RUSYA, ASKERLERİN TAHLİYE KORİDORUNU KULLANMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, dünyanın gündemindeki olayla ilgili açıklama yapmış; fabrikadaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin, çıkmaları için açılan koridoru kullanılmadıklarını açıklamıştı.