Ruslar bu sefer altyapıyı hedef aldı! Füze saldırısı sonrası Avrupa'da 2 ülke karanlığa gömüldü

Şubat ayından beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ediyor. Son olarak yaşanan olayda, Rus güçleri Kiev'e roket attı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken Ukrayna'nın altyapı tesisleri de hedef alındı. Bu bağlamda ülkenin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Öte yandan Moldova'dan gelen ayrı bir açıklamada ise Ukrayna'da altyapı tesislerinin vurulmasının ülke genelinde elektrik kesintilerine yol açtığını bildirildi.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşı aradan geçen 9 aya rağmen devam ediyor. İki taraf arasındaki çatışmalar cephe hattında devam ederken, Ukrayna ordusu bir süredir taarruz durumundaki ilerleyişini sürdürüyor.

ALTYAPI TESİSLERİNİ HEDEF ALDILAR

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gün içerisinde bir altyapı tesisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı. Ukraynalı yetkililer, ülkenin birden fazla bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu ve ülkenin tamamında hava alarmlarının devreye sokulduğunu bildirdi. Saldırının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte bulunan bir altyapı tesisinin vurulduğunu bildirerek, "Başkentin altyapılarından biri vuruldu. Sığınaklarda kalın. Hava alarmı devam edecek" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği roketli saldırılar sonucunda elektrik kesintisi yaşandı. Şehirdeki bazı iş yerleri, jeneratörler sayesinde elektrik ihtiyacını karşıladı.

MOLDOVA DA ETKİLENDİ

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yaptığı saldırıların Moldova'da geniş çaplı elektrik kesintisine yol açtığını duyurdu. Konuyla ilgili konuşan Bakan Popescu, "Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları Moldova'yı yine karanlıkta bıraktı. Kişinev ve Moldova Dışişleri Bakanlığı binası da dahil olmak üzere ülke genelinde büyük elektrik kesintileri var. Açıklama için Rusya'nın büyükelçisinin çağrılması talimatını verdim" dedi.