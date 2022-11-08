Rus turistleri Madrid diye Mardin'e yolladılar

Rusya'da bir turizm acentesi inanılmaz bir yanlışlığa imza attı. Müşterilerini İspanya'nın başkenti Madrid'e göndermek isteyen şirket, yanlışlıkla Mardin'e yolladı. Havalimanına geldiklerinde büyük şaşkınlık yaşayan turistler, 1 gün kaldıkları Mardin'i çok beğendiklerini söyledi.

Rusya'da bir turizm acentesi akılalmaz bir yanlış yaptı. Müşterilerini İstanbul aktarmalı İspanya'nın başkenti Madrid'e göndermek isteyen acente, yanlışlıkla Mardin'e yolladı.

MADRİD YERİNE MARDİN'E GELDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, müşteriler Madrid yerine Mardin'e geldiklerini havalimanına inince fark etti. Rus turistlerin Mardin'de güzel bir gün geçirdiklerini belirten turizmci Bekir Falay, "Rusya'dan bir talep geliyor Madrid'e gitmek üzere. Oradaki acente Madrid yerine İstanbul aktarmalı Mardin biletini kesiyor. Müşteriler Mardin'e geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar ve hayret içinde kalıyorlar. Biz turistleri bu karışıklığa rağmen çok iyi ağırladık. Çok güzel bir gün geçirdiler" ifadelerini kullandı.

1 GÜN MARDİN'DE KALDILAR

Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu da turistlerin yanlışlığa rağmen Mardin'i çok beğendiklerini söyledi. Öte yandan turistlerin ertesi gün kentten ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı Madrid uçağına bindikleri kaydedildi.