Rus ordusunun, Ukrayna Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdığı iddiası
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını iddia etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gündem yaratan olayı doğruladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de Federov'un 10 kişilik bir ekip tarafından başına poşet geçirerek binadan çıkarıldığı açıkça görülüyor.
Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 17. güne girerken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için direnişini sürdürüyor. Bölgeden haberler gelmeye devam ederken son olarak Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un, Rus ordusu tarafından kaçırıldığı iddia edildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko tarafından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını söyledi.
Sosyal medyada ve basında büyük yankı bulunan iddiayı doğrulayan isim ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırması üzerine açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.
Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Rus ordusundan 10 kişilik bir ekibin belediye başkanının başına plastik poşet geçirerek binadan çıkarttığı görülüyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
"Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski iddiayı doğruladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Federov'un başına poşet geçirerek kaçırıldığı açıkça görülüyor."