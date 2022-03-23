Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev, 18 Mart'ta, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile uzaya gönderilmişti.

SARI VE MAVİ RENKTEKİ TULUMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görülmüştü. Dış basında yer alan haberlerde Rus kozmonotların sarı renk tulum giymesinin sebebi Ukrayna'ya yönelik bir destek olarak yansıtılırken gerçeğin öyle olmadığı kısa süre içerisinde anlaşıldı.

İDDİALARI YALANLAYIP PUTİN'E DESTEK MESAJI VERDİLER

Kozmonotlardan Oleg Artemyev, kıyafet tercihlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Üniformamızda gizli işaret veya sembol aramaya gerek yok." ifadesini kullandı. Artemyev, tulumun Ukrayna bayrağını anımsatan renklerinin, basit renkler olduğunu ve Ukrayna ile bir bağlantısı bunmadığını söyledi. Her mürettebatın tulum renklerini uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçtiğini ve tulumların kişiye özel dikildiğini aktaran Artemyev, "Uzayda da olsak Başkanımız ve halkımızla birlikteyiz." dedi.

İddialara ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise şöyle;

Doğruluk Kontrolü "Rus kozmonotların Ukrayna'ya destek vermek için sarı ve mavi renkte giyindiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Rus kozmonotların Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giyerek Ukrayna'ya destek verdiği iddia edildi. Kozmonot Artemyev, tulum renklerinin uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçildiğini, Ukrayna ile bağlantısının olmadığını açıkladı."

AA / Dünya