Rus İHA'larının saldırısı kamerada: ABD yapımı zırhlı aracı imha ettiler

Rus İHA'larının saldırısı kamerada: ABD yapımı zırhlı aracı imha ettiler Haber Videosunu İzle
Rus İHA'larının saldırısı kamerada: ABD yapımı zırhlı aracı imha ettiler
Rusya, hafta sonu Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği İHA operasyonlarının görüntülerini yayımladı. Paylaşılan videoda, Amerikan yapımı MaxxPro zırhlı aracının vurulma anları ile çeşitli hedeflere düzenlenen saldırılar yer aldı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı, bir MaxxPro zırhlı aracının vurulduğu görüntüleri yayınladı.
  • Rus İHA'ları Zaporizhia yakınlarında iletişim antenleri ve iletim noktalarını hedef aldı.
  • Sumy ve Robotyne yönlerinde Ukrayna'ya ait silah ve teçhizatın imha edildiği öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu çeşitli cephe hatlarında düzenlenen insansız hava aracı operasyonlarına ait görüntüleri yayınladı. Paylaşılan videoda, Amerikan yapımı bir MaxxPro zırhlı aracının vurulma anı ile Zaporizhia yakınlarındaki iletişim antenleri ve askeri iletim noktalarının hedef alınması yer aldı. Ayrıca Sumy ve Robotyne yönlerinde Ukrayna'ya ait silah ve teçhizatın imha edildiği öne sürüldü.

CİDDİ HASAR VERDİ

Rus askeri kaynaklarının açıklamasına göre İHA'lar, Zaporizhia yakınlarında iletişim antenleri ve iletim istasyonlarını hedef alarak bölgedeki altyapıda ciddi hasar oluşturdu. Operasyonlar bununla da sınırlı kalmadı; Sumy ve Robotyne yönlerinde Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri teçhizat da nokta atışıyla vuruldu.

UKRAYNA SESSİZ

Görüntülerde, hedeflerin vurulma anları net bir şekilde yer alırken Rusya, operasyonların "cephe hattındaki Ukrayna lojistiğini zayıflatmaya yönelik" olduğunu öne sürdü. Ukrayna tarafı ise saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
