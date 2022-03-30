Rus heyeti "Operasyonları azaltıyoruz" dedi ama İrpin'de çekilen yeni görüntüler kan dondurdu

Rusya ile Ukrayna arasında dün İstanbul'da gerçekleşen müzakereler sonrasında Rus yetkililer Kiev ve Çernihiv'de "iyi niyet göstergesi" olarak askerlerin ve baskıyı azaltma kararı alındığını duyurmuştu.

İRPİN'DE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Hem Ukrayna hem de batı ülkeleri Rusya'nın bu açıklamasına şüpheyle yaklaşırken, Kiev yakınlarındaki İrpin'de çekilen görüntüler ise kan dondurdu. Ukrayna'daki sivil toplum kuruluşu Ukranian Witness Project tarafından çekilen ve ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'de yayınlanan görüntüler Kiev'in dibinde olan İrpin kasabasında yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor.

YIKILMIŞ EVLER, HASAR GÖRMÜŞ OTOMOBİLLER...

Ukrayna askerlerinin önceki gün tekrar ele geçirdiği İrpin'de çekilen görüntüler ise adeta bir felaket sonrasını gösteriyor. Hiç sesin çıkmadığı ve sokakta köpeklerin dolaştığı İrpin'de yıkılmış evler, büyük hasar görmüş otomobiller, parçalanmış kaldırım ve yollar görülüyor.

PAZAR ARABASIYLA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Fakat Reuters haber ajansının paylaştığı fotoğraflardaki en acı görüntüler ise yol kenarlarında bulunan cansız bedenler. Fotoğraflarda deri ceketli bir bireyin elinde tuttuğu pazar arabası görülüyor. Yüzü dönük olan bu kişinin ne zaman öldüğü bilinmiyor.

SOKAKTA ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTAN 5 CANSIZ BEDEN

Öte yandan fotoğraflarda bir otomobilin içinde arkadan vurulmuş bir kişinin cansız bedeni de görülüyor. CNN'in paylaştığı videoda ise en az 5 kişinin cansız bedeni sokakta çürümeye yüz tutmuş bir şekilde görülüyor.