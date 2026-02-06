Haberler

Moskova'da Rus Generale Suikast Girişimi: Korgeneral Alekseev Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı Korgenerali Vladimir Alekseev, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Suikast girişimi sonrası Alekseev'in durumu ciddiyetini koruyor ve olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı Korgenerali Vladimir Alekseev, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ukrayna'daki askeri operasyonların kilit isimlerinden biri olarak bilinen Alekseev'in durumu ciddiyetini koruyor.

Moskova'da Korgeneral Vladimir Alekseev, suikaste uğradı. Rus medyasında yer alan haberlere göre olay, bu sabah generalin Volokolamskoye Otoyolu üzerindeki konutunun yakınında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir saldırganın, Korgeneral Alekseev'e arkadan birkaç el ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı bildirildi. Alekseev'in durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaralanan Alekseev, başkent Moskova'da bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerel basına yansıyanlara göre yetkililer, olayla ilgili "cinayete teşebbüs" ve "yasadışı silah ticareti" suçlamalarıyla soruşturma açıldığını bildirdi.

Alekseev'in, Rusya'nın kilit komutanlarından biri olduğu iddia ediliyor

Suikast girişimine uğrayan Vladimir Alekseev, Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşında doğrudan rol oynayan üst düzey yetkililer arasında yer alıyor. Alekseev'in, istihbarat operasyonlarının planlanması, Rus Askeri İstihbaratı (GRU) özel birimlerinin koordinasyonu ve Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının yönetimi konularında görev yaptığı belirtiliyor.

Rus General Vladimir Alekseev'in ismi daha önce, Mariupol'deki çatışmalar sırasında Ukraynalı askerlere yönelik "güvenlik garantileri" sürecinde de gündeme gelmişti.

Saldırganın yakalanması için Rusya genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

