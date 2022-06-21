Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mültecilere yardım için 103,5 milyon dolara sattı

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan muhalif gazete Novaya Gazeta'nın yayın yönetmeni Dmitri Muratov, dün gece Ukraynalı çocuk mültecilere yardım olmak için ödülünü açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Dünya Mülteci Günü'ne denk gelen açık artırmada ödül 103,5 milyon dolara alıcı buldu.

REKOR OLARAK TARİHE GEÇTİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Moskova yönetiminin katı yasaklarıyla birlikte çalışmalarını askıya alan gazetenin yayın yönetmeninin ödülüne verilen para da bir rekor olarak tarihe geçti. Geçmişte benzer ödüller satışa çıktığında 5 milyon doların altında alıcı bulmuştu.

Novaya Gazeta'nın yayın yönetmeni Dmitri Muratov.

"MİLYONLARCA UKRAYNALI MÜLTECİNİN HAYATINA KATKI YAPACAK"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Heritage Auctions isimli müzayede evi, "Bu ödül daha öncekilere hiç benzemiyor. Sayın Muratov ve Novaya Gazeta çalışanlarının desteğiyle bu ödül sadece bir koleksiyon ürünü olarak değil, milyonlarca Ukraynalı mültecinin hayatına pozitif katkı yapacak bir ödül haline geldi" ifadelerine yer verdi.