Rusya: İran'daki Başkonsolosluğumuz saldırı sonucu hasar gördü

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rus Başkonsolosluğu'nun saldırı sonucu hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu İran'ın İsfahan kentine yönelik düzenlenen saldırılarda Rusya Başkonsolosluk binasının da zarar gördüğünü duyurdu. Zaharova, 8 Mart'ta konsolosluğun yakınında bulunan İsfahan Valiliği binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının etkisiyle başkonsolosluk binasının hasar aldığını belirtti. Patlamanın şiddetiyle konsolosluk ofisi ve konutlardaki camların kırıldığını aktaran Zaharova, "Birkaç çalışanımız patlamanın şok dalgasıyla savruldu. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Diplomatik ve konsolosluk misyonlarına yönelik saldırıları uluslararası hukukun temel normlarının ve uluslararası sözleşmelerin 'açık bir ihlali' olarak nitelendiren Zaharova, "Tüm tarafların diplomatik tesislerin dokunulmazlığına sıkı sıkıya saygı göstermesini ve personelin güvenliği ile yaşamına yönelik her türlü saldırıdan kaçınmasını talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova ayrıca, çatışmanın taraflarına askeri eylemleri derhal sona erdirme ve müzakere masasına dönme çağrısını yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı