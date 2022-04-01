Rus askerleri, savaştan kaçan genç çifti böyle infaz etti

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında Rus askerlerinin savaş suçları işlediğine dair iddialar uluslararası kamuoyunun gündemini meşgul ederken batı medyasından kan donduran görüntüler geldi.

7 Mart'ta drone kamerasının kaydettiği görüntülerde oğlu ve eşiyle birlikte Kiev'den otomobille kaçmaya çalışan bir adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde aracıyla giden adam daha sonra otomobilini kenara çekiyor ve hemen araçtan çıkarak ellerini havaya kaldırıyor.

Fakat birkaç dakika sonra adamın cansız bedeni aracın önünde yatarken siyah kıyafetli insanlar kameraya yansıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya'nın bölgedeki saldırıları ile ilgili soruşturma başlattığına dikkat çeken İngiliz medyası yaşamını yitiren adam ve eşinin isimlerini de açıkladı.

Maksim Iowenko ve eşi Ksjena'nın öldürüldüğünü aktaran BBC, 10 sivil araçlık konvoya saldırı düzenlendiği belirtildi. BBC'nin haberinde, araçta çiftin 6 yaşındaki oğlu ve Maksim'in arkadaşının yaşlı bir annesinin de bulunduğu ve onların daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Ukrayna'nın Bugatti drone birliğinin çektiği görüntülere tanık olan yaşlı kadının, "Maksim ölmeden önce araçta bir çocuk olduğunu söyledi ama onu vurdular" dediği öğrenildi.

Öte yandan BBC'nin haberinde Rus askerlerinin infaz edilen 13 sivilin cansız bedenlerini otoyolda bıraktığı ve bazılarının bedenine bubi tuzağı yerleştirdiği de belirtildi.