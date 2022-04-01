Rus askerleri, savaştan kaçan genç çifti böyle infaz etti - Haberler

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Rus askerleri, savaştan kaçan genç çifti böyle infaz etti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askerlerinin bölgede savaş suçu işlediğine dair iddialar ve tepkiler de artmaya devam ediyor... Mart ayının başında drone kamerasına yansıyan görüntülerde ailesiyle birlikte savaştan kaçmaya çalışan bir adamın öldürülme anları anbean gözler önüne serildi.

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında Rus askerlerinin savaş suçları işlediğine dair iddialar uluslararası kamuoyunun gündemini meşgul ederken batı medyasından kan donduran görüntüler geldi.

7 Mart'ta drone kamerasının kaydettiği görüntülerde oğlu ve eşiyle birlikte Kiev'den otomobille kaçmaya çalışan bir adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde aracıyla giden adam daha sonra otomobilini kenara çekiyor ve hemen araçtan çıkarak ellerini havaya kaldırıyor.

Rus askerleri, savaştan kaçan genç çifti böyle infaz etti

Fakat birkaç dakika sonra adamın cansız bedeni aracın önünde yatarken siyah kıyafetli insanlar kameraya yansıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya'nın bölgedeki saldırıları ile ilgili soruşturma başlattığına dikkat çeken İngiliz medyası yaşamını yitiren adam ve eşinin isimlerini de açıkladı.

Rus askerleri, savaştan kaçan genç çifti böyle infaz etti

Maksim Iowenko ve eşi Ksjena'nın öldürüldüğünü aktaran BBC, 10 sivil araçlık konvoya saldırı düzenlendiği belirtildi. BBC'nin haberinde, araçta çiftin 6 yaşındaki oğlu ve Maksim'in arkadaşının yaşlı bir annesinin de bulunduğu ve onların daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Rus askerleri, savaştan kaçan genç çifti böyle infaz etti

Ukrayna'nın Bugatti drone birliğinin çektiği görüntülere tanık olan yaşlı kadının, "Maksim ölmeden önce araçta bir çocuk olduğunu söyledi ama onu vurdular" dediği öğrenildi.

Rus askerleri, savaştan kaçan genç çifti böyle infaz etti

Öte yandan BBC'nin haberinde Rus askerlerinin infaz edilen 13 sivilin cansız bedenlerini otoyolda bıraktığı ve bazılarının bedenine bubi tuzağı yerleştirdiği de belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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