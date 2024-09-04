Üye Girişi
Haberler

Yaralı Rus askeri, Ukrayna'nın kamikaze İHA'sı tarafından vuruldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken yaralı bir Rus askerinin Ukrayna ordusuna ait kamikaze İHA'sı tarafından vurulduğu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Askerin yaşamını yitirdiği anlar, saniye saniye drone kameralarına yansıdı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, neredeyse 2 yıla yaklaşırken can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Birçok kişinin yaşamını yitirdiği savaştan insansız hava araçlarının kameralarına takılan görüntüler ortaya çıkıyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir videoda yaralı bir Rus askerinin saklanmak amacıyla girdiği küvette bombalandığı görülüyor. Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen kamikaze İHA'sı tarafından vurulan asker, yaşamını yitirirken videoyu görenler duydukları üzüntüyü hesaplarından dile getirdi.

Rus askeri, Ukrayna'nın kamikaze İHA'sı tarafından bombalandı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Savaş ve Çatışma Ukrayna 3-sayfa Dünya Rusya

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ...
title