Yaralı Rus askeri, Ukrayna'nın kamikaze İHA'sı tarafından vuruldu

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, neredeyse 2 yıla yaklaşırken can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Birçok kişinin yaşamını yitirdiği savaştan insansız hava araçlarının kameralarına takılan görüntüler ortaya çıkıyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir videoda yaralı bir Rus askerinin saklanmak amacıyla girdiği küvette bombalandığı görülüyor. Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen kamikaze İHA'sı tarafından vurulan asker, yaşamını yitirirken videoyu görenler duydukları üzüntüyü hesaplarından dile getirdi.