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Hollanda'da iki tramvay çarpıştı: 15 yaralı

Hollanda'da iki tramvay çarpıştı: 15 yaralı
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Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

HOLLANDA'nın Rotterdam kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Erasmus Köprüsü üzerinde yerel saatle 11.10 sıralarında, kent merkezinden ilerleyen bir tramvay, açık olan köprünün önünde bekleyen durağan haldeki diğer tramvaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvaylardan birinin raydan çıktığı kazada 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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