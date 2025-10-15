Rona Doğan Sural: Trump, savaşları bitiren kişi olarak kalmak istiyor

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın sunduğu programda ABD gündemini değerlendirdi. Sural, İsrail ile Hamas arasında süregelen çatışmalardan, Trump'ın seçim stratejisine ve ABD'deki hükümetin kapanma krizine kadar uzanan geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ABD'nin dış politikadaki tutumuna ve iç siyasetindeki gerilime dikkat çekti.

"İSRAİL, HAMAS'IN SÖZÜNÜ TUTMADIĞINI SÖYLÜYOR"

Rona Doğan Sural, İsrail'in, Hamas'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia ettiğini belirtti. "İsrail tarafı, Hamas'ın ateşkes sürecinde anlaşmalara uymadığını öne sürüyor" diyen Sural, buna karşılık Hamas'ın da İsrail'in Filistinlilere yönelik hava saldırılarını gerekçe gösterdiğini ifade etti.

"HAMAS, ÇEKİLEN BÖLGELERDE DAHA GÖRÜNÜR HALE GELDİ"

Sural, çatışma bölgelerindeki son duruma da değinerek, "Hamas'ın, İsrail askerlerinin çekildiği bölgelerde yeniden etkin hale geldiği yönünde haberler var" dedi. Bölgedeki tansiyonun giderek arttığını belirten temsilci, uluslararası toplumun sürece müdahalesinin sınırlı kaldığını vurguladı.

"TRUMP, SAVAŞLARI BİTİREN KİŞİ OLARAK GÖRÜLMEK İSTİYOR"

ABD'de yaklaşan seçim atmosferine değinen Sural, "Trump, seçmeninin gözünde savaşları bitiren kişi olarak kalmak istiyor" dedi. Trump'ın özellikle dış politika söylemini bu strateji üzerine kurduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri yeni dönemde daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

"ABD TARİHİNİN EN UZUN HÜKÜMET KAPANMASI YAŞANIYOR"

Programın sonunda Sural, ABD'de yaşanan hükümet kapanmasına da değindi. "ABD tarihinde ilk kez bu kadar uzun süren bir kapanma yaşanıyor" diyen Sural, federal çalışanların maaş alamadığını, kamu hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını söyledi.