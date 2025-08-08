Rona Doğan Sural: Trump, Rusya ve Ukrayna savaşını bitirmek için elinden geleni yapıyor

Rona Doğan Sural: Trump, Rusya ve Ukrayna savaşını bitirmek için elinden geleni yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rona Doğan Sural: Trump, Rusya ve Ukrayna savaşını bitirmek için elinden geleni yapıyor
Haber Videosu

ABD gündemini değerlendiren Rona Doğan Sural, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirme planlarını ve Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine damga vuracak koridor projesini sunucu Melis Yaşar'a anlattı.

Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD gündemine dair dikkat çeken başlıklar paylaşan Sural, Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşına dair planlarını ve Azerbaycan- Ermenistan hattındaki barış çabalarını anlattı.

"TRUMP, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI SONLANDIRMAK İÇİN DEVREDE"

Rona Doğan Sural, Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirme niyetinde olduğunu ve bu doğrultuda çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi. "Trump, bu savaşı bitiren lider olarak anılmak istiyor" diyen Sural, Trump'ın 2024 seçimlerine giderken barışçıl bir profil çizmeye çalıştığını belirtti.

"TRUMP, BARIŞ KORİDORUNA KENDİ İSMİNİ VERMEK İSTİYOR"

ABD eski Başkanı'nın, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kurulacak olası barış koridoruna "Trump Koridoru" ismini vermek istediği iddiası yayında gündem oldu. Sural, "Trump bu süreçte sembolik bir rol oynamak istiyor" dedi.

"ABD'DEKİ ASKERİ ÜST SALDIRISINI BİR ASTSUBAY GERÇEKLEŞTİRDİ"

Rona Doğan Sural, Georgia eyaletinde bulunan bir askeri üsse düzenlenen saldırıya ilişkin de detaylar verdi. Saldırının failinin, üste görev yapan 28 yaşında bir astsubay olduğunu belirten Sural, olayın ABD basınında geniş yankı uyandırdığını aktardı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki

Hamas'tan İsrail'in topyekün işgal kararına ilk tepki
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış

Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü

Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı

Maduro'nun başına konulan ödül 2 katına çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.