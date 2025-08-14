Rona Doğan Sural: Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirme işi zor

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'deki siyasi ve diplomatik gelişmeleri sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. Programda Trump'ın hem iç siyasette hem de dış politikada karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırıldı. Sural, Washington DC'de artan suç oranlarını azaltma hedefinin yanı sıra, Rusya- Ukrayna savaşında Trump'ın karşılaşacağı engelleri ve ateşkesin zorluklarını dile getirdi. Ayrıca Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin, Rusya tarafından hoş karşılanmayan bir gelişme olduğunu da vurguladı.

TRUMP'IN SUÇ ORANLARINI AZALTMA HEDEFİ

Sural, Trump'ın Washington DC'de artan suç oranlarını düşürmek için kapsamlı adımlar atmayı planladığını belirtti. Ancak bu hedefin yerel yönetimler ve federal yasalarla uyumlu şekilde uygulanmasının kolay olmayacağını ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ZORLU SÜREÇ

Rusya'nın Ukrayna'nın doğu bölgesinin tamamen kendi kontrolüne geçmesini istediğini söyleyen Sural, bu durumun barış sürecini zorlaştırdığını belirtti. Trump'ın savaşı sona erdirme hedefinin ise hem diplomatik hem de askeri engellerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN-UKRAYNA İŞBİRLİĞİNE RUSYA'NIN TEPKİSİ

Sural, Azerbaycan ve Ukrayna arasındaki işbirliğinin, Rusya'nın stratejik planları açısından rahatsızlık yarattığını söyledi. Bu durumun bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceğini vurguladı.