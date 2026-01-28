Haberler

Romanya'da PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü

Romanya'da PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'nın batısında PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis kazaya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

ROMANYA'nın batısında, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Lyon kentinde yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için yola çıkan PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan ve içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, Romanya'nın batısındaki Caransebes ile Lugojel kasabaları arasındaki E70 otoyolunda bir TIR ile çarpıştı. Dün meydana gelen kazada 7 taraftar olay yerinde yaşamını yitirdi. Bilinçlerinin açık olduğu belirtilen 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi. Ölenlerin tamamının Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin açıklamasında, "Derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle" dedi. PAOK Başkanı Ivan Savvidis ise olayı 'tarifsiz bir trajedi' olarak nitelendirdi.

PAOK'un karşılaşacağı Olimpik Lyon kulübü de taziye mesajı yayınlayarak, maçta hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı